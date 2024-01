Infiltrazioni in cucina. Un ristorante inagibile

Infiltrazioni e pericolo di sfondellamento del tetto della cucina: con queste motivazioni, il Comune di Lerici ha dichiarato inagibili i locali di un noto ristorante del territorio a seguito di un sopralluogo congiunto che ha visto protagonisti i vigili del fuoco del comando della Spezia e il personale dell’ufficio tecnico comunale. L’ordinanza risale a ieri, ed è arrivata a seguito delle verifiche messe in atto lo scorso 2 gennaio, durante le queli "è stata rilevata una situazione di pericolo per la privata e pubblica incolumità presso il locale pubblico – si legge nell’ordinanza comunale – consistente nel pericolo di distacco per sfondellamento del soffitto, insistente nel vano cucina, probabilmente causati da infiltrazioni d’acqua". Una situazione che per i tecnici comunali "rappresenta condizione di potenziale pericolo per la privata e pubblica incolumità connesse con il rischio di ulteriori possibili distaccamenti di materiale edile dal solaio di copertura dell’unità immobiliare". Da qui, la dichiarazione di totale inagibilità della sola unità immobiliare comprendente il ristorante. Il divieto di utilizzo dell’immobile decadrà "soltanto dopo l’avvenuta verifica sulla buona consistenza del solaio di copertura e delle sue componenti della intera unità immobiliare, attestata da tecnico abilitato". Il documento ordina anche la messa in sicurezza dell’intero entro e non oltre dieci giorni dalla notifica dell’ordinanza, attraverso verifica con “battitura” della consistenza dei solai di copertura di ogni ambiente, e il ripristino dello stato dei luoghi "con adeguate lavorazioni edili".