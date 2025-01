Scuola, quattro squadre per risolvere le infiltrazioni d'acqua al Fossati-Da Passano

La Spezia, 8 gennaio 2024 – Nella mattina e nel pomeriggio di oggi si sono svolti – e proseguiranno anche nella giornata di domani – gli interventi del personale tecnico della Provincia della Spezia per individuare e, quindi, risolvere le problematiche dovute ad una imprevista infiltrazione di acqua che nella giornata di ieri ha coinvolto l'edificio che ospita l'istituto Fossati-Da Passano.

Sul posto sono state inviate quattro squadre diverse composte da tecnici ed operai, una per ogni area interessata dalla problematica ed una operante nella zona del tetto in cui sono in corso le previste lavorazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura scolastica.

I tecnici della Provincia hanno verificato la sicurezza dei controsoffitti ed hanno ricercato le probabili 'vie d'acqua' che hanno portato al verificarsi della problematica evidenziatasi ieri. Nel contempo sono state eseguite delle ulteriori attività di verifica nella zona del tetto in cui sono gli interventi di cantiere relativi ai programmi di manutenzione, questo per ricercare anche eventuali altre anomalie.

L'attività didattica non è stata comunque interrotta o modificata e tutti gli interventi si sono svolti coordinandosi fattivamente ed in piena sinergia con la Direzione scolastica. Il lavoro del personale della Provincia, una volta ultimate le attività di individuazione e di definizione del problema tecnico che si è evidenziato ieri, proseguirà con tutti gli interventi necessari alla piena risoluzione della problematica, questo anche con l'apertura di un cantiere straordinario. Ovviamente il successivo piano di intervento per la risoluzione della situazione in corso terrà conto anche delle necessità didattiche della scuola.

L'ufficio tecnico della Provincia è in contatto costante con la direzione scolastica, ed è a disposizione anche dei rappresentanti degli studenti, per affrontare al meglio la risoluzione di questo problema imprevisto