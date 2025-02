Infiltrazioni e allagamenti. Disagi al Pronto soccorso

Allagamenti e infiltrazioni, un’altra notte difficile al Pronto soccorso del Sant’Andrea. È accaduto tra martedì e mercoledì, con l’acqua che ha reso impraticabili alcune aree della struttura obbligando il personale a spostare i pazienti. Sulla vicenda Asl5 evidenzia che "la situazione di criticità ha riguardato prevalentemente l’area verde e il magazzino. I pazienti sono stati spostati e assistiti dal personale, e il servizio non è mai stato sospeso e la struttura sempre in piena attività. Alle 11 l’emergenza era già rientrata e tutti gli spazi sono tornati operativi. In ogni caso, la manutenzione ordinaria e straordinaria viene svolta regolarmente. Ringraziamo il personale che era in servizio la notte scorsa per l’impegno per ridurre e mitigare il disservizio".