Infermieri e tecnici sanitari all’istituto Giannina Gaslini

L’Istituto Giannina Gaslini di Genova ha indetto due concorsi per l’assunzione di 34 figure professionali, fra infermieri e tecnici sanitari di laboratorio biomedico, tutti a tempo indeterminato. Nel dettaglio si parla di 28 infermieri pediatrici e i vincitori potranno scegliere la sede di assegnazione, in ordine di graduatoria e fino al limite dei posti disponibili, fra cui c’è anche pediatria e neonatologia dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. Gli altri posti sono per 6 tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Per partecipare, oltre ai requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego, serve laurea in infermieristica pediatrica nel primo caso e laurea abilitante alla professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, o titoli equivalenti, e iscrizione all’albo professionale per il secondo concorso. La selezione prevede il superamento di una prova scritta e una orale. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 6 giugno attraverso il sito internet https://gaslini.iscrizioneconcorsi.it