Incornato da un toro davanti al figlio, grave un allevatore

Carro (La Spezia), 20 maggio 2023 – Due uomini, padre e figlio, sono stati aggrediti nel pomeriggio di oggi da un toro del loro allevamento a Carro, in provincia della Spezia.

I due sono stati soccorsi e trasportati in elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Ad avere la peggio sarebbe stato il più giovane dei due, un uomo di 54 anni, intervenuto per tentare di aiutare il figlio, 31 anni, contro cui si era scagliato in un primo momento l'animale.

Il toro, per cause ancora da accertare, si è liberato da un recinto ha colpito l'allevatore più giovane. Il padre è quindi accorso in suo aiuto, ma è stato a sua volta incornato dall'animale.