Incontro sulle truffe con i carabinieri

Attenzione alle truffe che prendono di mira soprattutto gli anziani. Venerdì a Levanto nuova tappa della campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri: alle 16.30, nella chiesa di San Rocco, il luogotenente Michele De Toma, comandante della locale stazione dell’Arma, incontrerà la cittadinanza per fornire gli strumenti necessari per proteggersi dalle truffe ed evitare di cadere nella rete di persone senza scrupoli. Un segno di vicinanza alle fasce più deboli della popolazione e un’occasione per raccogliere direttamente quesiti e dubbi sui comportamenti più appropriati da adottare.