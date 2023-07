Con l'auto senza patente tampona moto: morta una 70enne

La Spezia, 14 luglio 2023 – Grave incidente circa alle 18 di oggi a Marola, in seguito al quale una donna di settant'anni è deceduta.

Lo scontro mortale mortale si è verificato all'altezza dell'Acquasanta e la vittima è una spezzina nata nel 1953.

La donna era seduta da passeggera sulla moto, una Honda 500 condotta dal marito che, invece, ha riportato soltanto ferite lievi.

La dinamica dell'incidente, da parte delle forze dell'ordine, in particolare della polizia locale spezzina, è in fase di ricostruzione, ma pare che l'auto, condotta da un uomo quarantasettenne senza patente (gli era stata revocata), abbia tamponato la moto, in direzione La Spezia. Intanto il pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti. E’ intervenuto anche il medico legale.