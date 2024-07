Colpita dal suo cavallo, portata in ospedale con l’elicottero

La Spezia, 26 luglio 2024 – E’ stata colpita da un improvviso calcio sul fianco mentre stava accudendo gli animali. Una donna di 58 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Le sue condizioni nel corso della notte comunque si sono stabilizzate e non corre gravi pericoli. L’incidente è avvenuto l’altra sera a Barcareccia, una località di campagna tra Calice e Veppo.

La donna stava sistemando la zona dove custodisce gli animali quando un cavallo si è innervosito e ha scalciato ferendola. I famigliari dopo averla soccorsa hanno chiesto l’aiuto del 118 e della Pubblica Assietzan di Zignago. Per la donna è stato predisposto un controllo approfondito quindi è iniziato il trasferimento in ambulanza a Levanto dove è arrivato l’elicottero Grifo da Albenga. L’importante servizio di elisoccorso avrebbe già dovuto essere operativo anche da Sarzana ma le procedure si sono allungate. Mesi fa si era conclusa l’istruttoria tecnica individuando il partner dell’operazione dell’Aeroclub Lunense e nell’aeroporto “Piero Lombardi” di Sarzana che possiede già tutte le autorizzazioni previste da Enac per l’erogazione del servizio. Regione Liguria aveva quindi conferito il mandato al Dipartimento Salute e Servizi Sociali, congiuntamente ad Alisa, di confrontarsi con le autorità militari dello scalo per avviare le procedure. Per l’operazione l’ente ligure ha investito quasi 2 milioni di euro per l’acquisto di un hangar, il rifacimento dell’asfalto e gli altri interventi necessari per consentire l’attività di pronto intervento già programmata per dodici ore giornaliere.

Il servizio era stato affidato a Airgreen, la stessa che opera con l’elicottero Grifo a Villanova d’Albenga e rinnovato il rapporto con il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria scaduto a dicembre. La base di Luni dopo diversi rinvii avrebbe dovuto diventare ufficialmente operativa all’inizio dell’estate proprio per far fronte alle difficoltà aumentate dall’arrivo dei turisti ma anche per tenere maggiormente sotto controllo zone collinari, come quella di Barcareccia dove l’altra sera è accaduto l’incidente alla donna. La presenza di una ulteriore base elicotteri oltre a quelli dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera, garantirebbe una maggior copertura in tutta la Liguria.