Inchiesta sui fumi delle navi, martedì l’udienza

Sarà il giudice Mario De Bellis (nella foto), nell’udienza di martedì 1° luglio, a decidere sul ricorso presentato dalla Rete Ambiente Altro Turismo contro la decisione del giudice per le indagini preliminari di archiviare il fascicolo di inchiesta per inquinamento ambietale connesso con i fumi generati dalle navi da crociera in sosta presso lo scalo spezzino, aperto proprio a seguito dell’esposto dell’associazione ambientalista, sostenuta dall’avvocato Valentina Antonini. Per l’occasione, alle 11.30, Raat ha organizzato un presidio sotto il tribunale. "Con questo presidio, chiediamo che le istanze avanzate nel reclamo vengano accolte in quanto fondate su considerazioni riscontrabili mediante dati certi relativi alle serie conseguenze delle emissioni sulla salute dei cittadini, come ampiamente documentato nell’ultimo report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Molti residenti, anche di recente, hanno denunciato, in concomitanza con la presenza delle navi da crociera, vari disturbi riguardanti l’apparato respiratorio, con segnalazione agli organismi sanitari. La percezione del disagio causato dai fumi, al di là di quanto possa essere registrato dai sistemi di rilevazione Arpal, è molto diffusa. Chiediamo la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari al fine di una nuova valutazione rispetto alla richiesta di indagini suppletive indicate nell’opposizione di cui non si è tenuto conto nella fase che ha portato all’archiviazione".