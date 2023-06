Inchiesta sulle spiagge: Marinella e Ameglia sono low cost. Ma l’arenile libero resta senza servizi

La Spezia, 24 giugno 2023 – L’estate è ufficialmente iniziata da appena due giorni e, con il suo arrivo, anche il caldo sta iniziando a farsi sentire. Alla fine di giugno, nei giorni infrasettimanali, le spiagge sono ancora poco affollate. Ma con il passare dei giorni i residenti e i turisti che si riverseranno nel litorale spezzino per tentare di trovare un po’ di refrigerio saranno sempre di più. Nell’ampio lembo di spiaggia che da Marinella di Sarzana arriva sino a Fiumaretta, ci siamo guardati attorno cercando di capire quanto potrebbe costare per una famiglia che arriva da fuori provincia, o magari da fuori regione, trascorrere una giornata in uno degli stabilimenti balneari della nostra riviera.

A Marinella, aldilà dei noti stalli improvvisati lungo i margini del vialone, esiste la possibilità di posteggiare nel parcheggio accanto all’Ape d’Oro. Il prezzo per parcheggiare l’auto per l’intera giornata ammonta 6 euro, mentre vengono richiesti 3 euro per la mezza giornata. Disponibile anche la formula mensile, che ammonta invece a 100 euro. Partiamo quindi dal Bagno Odessa, un grazioso stabilimento impreziosito da tantissime composizioni floreali allestite all’ingresso e nella zona dei servizi igienici, che specialmente tra luglio e agosto viene letteralmente preso d’assalto dai turisti emiliani. Lì, il prezzo di un ombrellone e di due lettini per una giornata intera, ammonta a 24 euro. Le cabine personali non ci sono, ma a tutti i clienti viene fornita la possibilità di usufruire dei servizi igienici e dello spogliatoio. Tra i punti forti del Bagno Odessa, aldilà del parcheggio per motocicli gratuito che viene riservato ai clienti dello stabilimento, c’è senza dubbio la cucina: semplice, ma davvero buona. Rinomate e "invidiate" anche dagli stabilimenti vicini sono infatti le "focacce di Pierino", il cui prezzo si aggira intorno ai 6 euro, da provare anche le insalate che ammontano a 8,50 euro.

Non molto distante dal bagno Odessa, c’è Lo Zena, una delle spiagge più in di Marinella, curata e frequentata anche d’inverno, per via della florida attività di ristorazione. Lì, prendere per una giornata intera un ombrellone e due lettini ha un costo di 30 euro. Spostandosi ancora un po’ troviamo il bagno Ambra, dove le opzioni per residenti e turisti che intendono passare una giornata all’insegna del relax sono davvero tantissime. Dal lunedì al venerdì si parte da un minimo di 21 euro per avere in dotazione un ombrellone, due sdraio e un lettino per l’intera giornata, per arrivare a un massimo di 33 euro per una cabina, un ombrellone, una sdraio, una sedia da regista e due lettini. Il sabato e la domenica invece si parte da un minimo di 25 per arrivare a un massimo di 38 euro giornalieri. Lo stabilimento fornisce ai propri clienti anche diverse opzioni intermedie come ad esempio quello di poter usufruire di un ombrellone, una sedia da regista, una sdraio e due lettini al costo di 27 euro nei giorni infrasettimanali e a 31 euro per i festivi e i prefestivi. Camminando sulla battigia da Marinella in direzione Fi umaretta non si può fare a meno di notare che l’ampio tratto di spiaggia libera che dal bagno Roma arriva sino al Tramontana e che si estende per circa 280 metri è ancora privo dei servizi di pulizia e salvataggio.

Arrivando a Fiumaretta, frazione che fa parte del comune di Ameglia, decidiamo di scambiare due chiacchere con il personale che lavora al Bagno San Marco. "Devo ammettere che rispetto allo scorso anno, specialmente in mezzo alla settimana, c’è meno movimento – ci ha spiegato un dipendente – . Sicuramente il calo di clientela non fissa è dovuto anche alle condizioni metereologiche che per buona parte di giugno non sono state ottimali". Al San Marco il costo giornaliero di un ombrellone con due lettini ammonta a 30 euro, mentre gustare un primo piatto di pesce, a seconda della scelta, può variare dai 12 ai 14 euro.