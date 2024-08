Incendio lungo i binari. Traffico dei treni nel caos

Una nottata intera di caos fra treni cancellati, bloccati nelle stazioni e ripartiti con ore di ritardo. A mandare in frantumi tutto il traffico ferroviario sulla linea tirrenica, è stato l’incendio scoppiato l’altra sera a ridosso dei binari fra le stazioni di Migliarina e Spezia Centrale: lì per lì sembrava un banale incendio di sterpaglie, la cosa però col passare dei minuti si è aggravata sempre di più fino a bloccare la circolazione dei treni. Il motivo? Le fiamme vicino alla massicciata ferroviaria hanno infatti danneggiato gli impianti di alimentazione posizionati a terra, causando il black out della linea elettrica fra le due stazioni. Secondo quanto ricostruito, a scatenare il tutto sarebbe stato il calore sprigionato dai freni di un treno in transito, che ha innescato le fiamme sulle sterpaglie secche presenti lungo i binari. I vigili del fuoco di Spezia hanno arginato e spento l’incendio, mentre i tecnici di Rfi si sono messi sono al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea: nel frattempo però è iniziato il calvario delle centinaia di viaggiatori in transito in quel momento sugli ultimi regionali in transito per il Levante, Pisa e la Lunigiana e sui treni a lunga percorrenza verso Genova e Roma.

I treni sono stati fatti fermare nelle ultime stazioni prima di Migliarina e Spezia Centrale, quindi Vezzano e Riomaggiore, ma anche in altre più lontane come Corniglia, Genova Principe e Massa Centro, per non andare a ’intasare’ la linea a ridosso delle stazioni bloccate. Per i passeggeri è iniziata una lunga attesa a bordo dei treni o nelle stazioni, finita spesso con la cancellazione del treno come accaduto al Frecciabianca 8630 e il Frecciargento 8596: i viaggiatori hanno poi proseguito con bus messo a disposizione da Trenitalia oppure hanno pernottato in hotel "sempre con organizzazione Trenitalia" spiega una nota dell’azienda. Ritardi fino a 180 minuti per tre Intercity mentre altri quattro sono stati cancellati. La circolazione è ripresa, pur rallentata, alle prime luci del mattino sempre con limitazioni al percorso a tutti i treni con ritardi e cancellazioni come nel caso di 8 treni regionali previsti in mattinata, mentre per tutto il resto della giornata i regionali nel tabellone-orari sono stati cancellati interessata dal guasto, con autobus sostitutivi per i collegamenti fra Spezia e Sarzana. I treni Intercity hanno invece accumulato ritardi fino a 30 minuti.

C.Mas.