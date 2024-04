Incendio hard core alla Skaletta

"Questo è il primo festival che promuoviamo come gruppo, insieme all’etichetta Kefrio Record: vogliamo creare movimento per i gruppi alternativi, per la città, per la sua scena musicale. Abbiamo pensato che questo fosse il momento di riprovare a fare qualcosa anche per Spezia, creando un evento ripetibile e stabile, per garantire visibilità a tante band". Si chiama La Spezia is burning – Vol. 1 il festival in programma questa sera alla Skaletta Rock Club alla Spezia, la nuova proposta del gruppo di casa How to scare a rich, che si esibiranno per la prima volta. Insieme a loro, suoneranno nell’Arci di via Crispi 168 i maremmani La Piena e i valtellinesi Coxtola. Tre band della galassia hard core, con influenze diverse, che si alterneranno sul palco a partire dalle 23, per ‘incendiare’ la città, come preannunciato dal suggestivo manifesto di Giulia Faconti. Ingresso consentito ai soci con tessera Arci.

C.T.