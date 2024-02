Fiamme in un’abitazione, due persone soccorse

Lerici, 3 febbraio 2024 – Fiamme in un’abitazione in località Bellavista, nelle colline antistanti il golfo di Lerici (La Spezia). L’incendio è divampato stamani, 3 febbraio, e subito in più persone hanno dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto sono sopraggiunte le squadre dei vigili del fuoco della centrale di via Antoniana e del distaccamento di Sarzana con due APS (Auto Pompa Serbatoio) e due fuoristrada. Una squadra ha soccorso due residenti affidandoli al servizio di emergenza territoriale 118, l’altra ha spento l’incendio che si era propagato principalmente nel sottotetto dell’abitazione. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Lerici.