Principio d'incendio su un autobus, i passeggeri danno l'allarme

La Spezia, 24 aprile 2022 - Paura questo pomeriggio su un autobus di linea sulla strada di Buonviaggio a causa di un principio d’incendio .

I passeggeri, notando del fumo entrare nella parte posteriore del mezzo, hanno avvisato l’autista che prontamente si è fermato consentendo a tutti di scendere e contemporaneamente allertando la sala operativa dei vigili del fuoco della Spezia tramite il numero unico per l’emergenza 112.

Sul posto è arrivata una squadra di cinque operatori con un’autopompa. Nel frattempo un vigile del fuoco fuori servizio, transitando sulla stessa strada, è intervenuto con un estintore attenuando così gli effetti dell’incendio che si stava sviluppando, per cause in corso di accertamento, nel vano motore.

All’arrivo della squadra gli operatori hanno definitivamente spento i residui di fiamma che ancora persistevano mettendo così in sicurezza l’automezzo in attesa della sua rimozione. I passeggeri hanno potuto poi proseguire la corsa a bordo di un altro autobus inviato dall’azienda di trasporti.