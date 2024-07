Inaugurato lo sportello Asl5 e Fincantieri per i lavoratori stranieri

La Spezia, 29 luglio 2024 - È stato inaugurato oggi, 29 luglio, nell’ufficio mediazione culturale di Fincantieri di viale San Bartolomeo, lo sportello dedicato all’integrazione dei lavoratori stranieri e non, per facilitarne l’accesso ai servizi sociosanitari e realizzare interventi mirati alla prevenzione e all’educazione della salute.

Presenti all’incontro: Simonetta Lucarini, direttore sociosanitario e Claudia Di Bernardo, direttore del Distretto 18 di Asl5; Maria Luisa Inversini, prefetto della Spezia; Paolo Faconti, direttore di Confindustria La Spezia; Paola Strati, responsabile area relazioni industriali ed Elena Signorastri, Hr business partner cantiere integrato navale militare di Fincantieri; i rappresentanti delle sigle sindacali Uilm, Fin e Fiom.

Lo sportello, aperto tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16.30, vede la presenza dei professionisti di Asl5: un operatore dell’anagrafe sanitaria del Distretto 18 per assistere gli utenti nell’iscrizione al servizio sanitario nazionale e la scelta del medico e due lunedì al mese (con cadenza alternata) un infermiere per il dosaggio della glicemia e la somministrazione di un questionario per effettuare una valutazione sul rischio diabetologico.

Il servizio è la prima iniziativa in applicazione del protocollo annuale firmato lo scorso 10/05/2024 tra Asl5 e Fincantieri con la finalità di favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri, ed in particolare delle maestranze di nazionalità bengalese – attualmente la seconda Comunità più rappresentata a La Spezia con una presenza che ammonta a circa 2000 residenti, a maggioranza maschile, impiegati prevalentemente nel comparto della nautica – intercettandone i bisogni e facilitandone l’accesso ai servizi sociosanitari, migliorandone gli stili e la qualità della vita attraverso interventi mirati all’educazione alla salute e alla prevenzione.

Asl 5 - Distretto 18 e Fincantieri Spa, inoltre, attraverso Confindustria La Spezia, forniranno un aggiornamento, nell’ambito del Tavolo sulla Comunità bengalese attivo nella Prefettura della Spezia, sull’andamento delle misure avviate nell’ambito di questa collaborazione con l’obiettivo di favorire la conoscenza e diffusione a livello territoriale delle best practice realizzate.

Il protocollo, infatti, è nato proprio in seguito a quanto emerso dal Tavolo sulla Comunità bengalese coordinato da ottobre 2023 dalla Prefettura della Spezia e composto da Asl 5, Comune della Spezia, Ufficio scolastico regionale della Spezia, Centro provinciale istruzione Adulti della Spezia e Confindustria La Spezia. La finalità del Tavolo è di individuare azioni sociali, sociosanitarie e sanitarie idonee a favorire l’inclusione e il miglioramento della qualità della vita della popolazione bengalese e ad individuare strumenti volti a comprenderne le potenziali necessità.

“Siamo molto contenti di inaugurare oggi questo nuovo servizio che è frutto di un lavoro corale tra le diverse istituzioni e l’osservazione e l’ascolto delle comunità afferenti al nostro territorio – dichiara il direttore sociosanitario di Asl5, Simonetta Lucarini – . Il benessere e l’educazione della salute sono prioritari per ASL5 in un’ottica di prevenzione”.

“Si tratta di un piccolo ma significativo passo verso un processo di integrazione sempre più necessario – dichiara il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini – visto l’importante apporto che la comunità bengalese dà all’economia del mare, che è la principale ricchezza del territorio spezzino. Mi auguro che questo processo di integrazione possa presto proseguire con nuove ed efficaci iniziative sul territorio”.

“Grazie alla collaborazione con Asl5 e le istituzioni locali – dichiara l'Hr business partner cantiere integrato navale militare di Fincantieri, Elena Signorastri – , oggi prende vita un progetto che conferma l’impegno di Fincantieri nel voler supportare i nostri lavoratori in ogni aspetto della loro vita, sia professionale che personale. Questo sportello rappresenta un’importante nonché ulteriore iniziativa verso l’inclusività, garantendo a tutti i dipendenti l’accesso a servizi essenziali”.