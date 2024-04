"Inaugurata nuova Tac all'Ospedale Sant'Andrea di La Spezia: investimenti per l'avanguardia tecnologica sanitaria"

È stato inaugurato ieri, nel reparto di Radiologia dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia, il nuovo apparecchio per la tomografia assiale computerizzata. Grande soddisfazione da parte del direttore Asl Paolo Cavagnaro, che ha sottolineato come questo sia solamente uno degli investimenti sulle grandi apparecchiature che riguardano il Sant’Andrea. "Siamo già partiti con i lavori per l’installazione della seconda Tac, anche questa di ultima generazione, la vecchia è già stata smontata. Sempre al Sant’Andrea avremo presto anche un nuovo angiografo cardiologico. Il mammografo a Bragarina è già perfettamente operativo, mentre a Sarzana è prevista la sostituzione della macchina della risonanza magnetica". Il nuovo apparecchio è stato finanziato con 530mila euro di fondi del Pnrr e fa parte della cosiddetta terza generazione di Tac che sfrutta un metodo di ricostruzione immagini basato su algoritmi di intelligenza artificiale. "Siamo di fronte ad un importante rinnovamento del parco tecnologico sanitario: qui al Sant’Andrea – ha dichiarato l’assessore alla sanità di regione Liguria Angelo Gratarola – in particolare la nuova Tac da 128 strati ne sostituisce una da 32 con un salto di qualità straordinario grazie all’intelligenza artificiale in grado di garantire ricostruzioni raffinate con tempi di esecuzione molto rapidi e con un minor impatto di carico radiogeno per il paziente".