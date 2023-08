Inaugura “Doc show“ A gestirlo il patron dello Spezia femminile

Si chiama Doc Show il nuovo locale del patron dello Spezia Calcio Femminile, quest’anno Spezia Women, collocato ai Giardini Pubblici, nei pressi di Via Diaz. Locale con ampia veranda esterna, sarà il ritrovo di tanti e tante giovani, visto la filosofia di chi lo gestirà. Né bar né ristorante, aprirà alle 11 del mattino e andrà avanti fino a tarda sera. Realizzato a tempo di record vedrà come responsabile di sala il portiere della squadra Nisrine Maarouf, il gestore sarà invece il Presidente della squadra Gabriel Gogu. Quale menu? Si punta su taglieri e apericena, tutti prodotti tipici come salumi e formaggi provenienti dalla azienda di Altopascio La Dogana. Insomma in una città votata sempre più al turismo e ai giovani, un altra bella opportunità di qualità e svago.

MZ