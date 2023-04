In vendita la sede di Spezia Risorse Prezzo d’asta fissato a 1,5 milioni

LA SPEZIA

La storica sede di Spezia Risorse è in vendita. Il complesso di via Pascoli 64, nel quartiere di Mazzetta, per anni sede storica della partecipata comunale che si occupa della riscossione dei tributi, è tra i lotti che sarà possibile acquistare all’asta fissata da Palazzo civico il prossimo 30 maggio, con inizio alle 10 presso la sala multimediale del municipio. Il prezzo a base d’asta del compendio immobiliare, in passato sede anche di una scuola, è stato fissato in 1.556.698,81 euro, sulla base di una perizia eseguita dagli stessi uffici comunali. Complessivamente, sono dieci i lotti messi all’asta dal Comune della Spezia, per i quali l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata, nelle modalità indicate dal bando, entro il 29 maggio alle 12. Tra i pezzi pregiati messi all’asta, anche il fabbricato di via XX settembre in passato residenza dei Padri Gesuiti: dopo numerosi tentativi di vendita andati a vuoto, il Comune ci riprova, abbassando sensibilmente il prezzo a base d’asta nel tentativo di attirare potenziali acquirenti. Servirà un’offerta di almeno 990mila euro (il dieci per cento in meno dell’ultima asta esperita nell’ottobre dello scorso anno) per accaparrarsi il bene. All’asta vanno anche un alloggio di 83 metri quadrati in via Federici (base d’asta fissata a 77.400 euro), un fondo di nuova costruzione in via Pozzuolo al Favaro (191.889 euro), due terreni in via Carducci (33.480 euro) e in via dei Colli (24.867 euro), un fabbricato da ristrutturare a Viseggi per 189mila euro, un fondo in via Ceccardi per 41.958 euro, e due porzioni di terreno, in via Coregna (1000 euro) e in via Sarbia (12mila euro).