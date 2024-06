In spiaggia con treno e bus. Più corse col nuovo orario

L’estate che avanza muove nuovi treni garantendo più servizi per le Riviere e le Cinque Terre. Da domani, 9 giugno, infatti si arricchisce l’offerta ferroviaria in Liguria grazie alle nuove destinazioni e ai collegamenti che consentiranno il miglioramento dell’attuale calendario di arrivi e partenze . I nuovi collegamenti potenziano i servizi nelle fasce orarie serali e notturne nel fine settimana tra Sestri Levante e La Spezia, Recco e Sestri Levante, Savona-Ventimiglia e ritorno in tutto il periodo estivo fino al 15/16 settembre. Sono state implementate, anche in orario diurno, le corse da Genova per Sestri Levante nei fine settimana e nei giorni festivi e per Savona nella giornata del sabato. I nuovi collegamento sono programmati in accordo con TrenItalia e il finanziamento della Regione Liguria. Sono stati inseriti i notturni con partenza alle 1.16 da Sestri Levante e arrivo alla stazione di La Spezia Migliarina alle 2.18 che verrà effettuato dal sabato al lunedì e il ritorno che partirà da Spezia alle 2.45 per raggiungere Sestri alle 3.47. La nuova mappa del potenziamento predisposto per raggiungere le località liguri prevede inoltre nuove corse notturne sul Tigullio in particolare nel collegamento tra Recco e Sestri Levante e quelle serali su Ventimiglia nel collegamento con Savona. In questi ultimi casi il servizio si effettua dal venerdì alla domenica fino al 15 settembre. Sempre nel corso dei fine settimana e festivi sono stati implementati i collegamenti tra Genova e Sestri Levante. Sempre a partire da domani, 9 collegamenti 5 Terre Express prolungano le corse nella tratta da Levanto a Sestri Levante.

Continua a crescere l’offerta intermodale, con i 93 collegamenti al giorno per Lerici e fino a 135 per Porto Venere di recente attivazione. Acquistando il biglietto treno+bus in un’unica soluzione è possibile raggiungere, da qualsiasi località italiana, le splendide località del Golfo dei Poeti, viaggiando con il treno fino a Spezia Centrale e proseguendo con i bus nell’ultima parte del viaggio. Il potenziamento del Levante della nostra Regione prevede il treno aggiuntivo delle 10 mentre nel Ponente quello delle 9.07 da Genova Principe a Savona che si effettua il sabato fino al 14 settembre. Un nuovo servizio quello concorato da il gruppo delle ferrovie dello Stato e Regione Liguria motivato dal crescente numero di turisti che sceglieranno le località turistiche e comunque andrà a beneficiare anche i pendolari che per motivi di lavoro e studio utilizzano quotidianamente il servizio su rotaia.