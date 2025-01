In vista del derby, mister D’Angelo fa la conta dei disponibili considerando le assenze per squalifica di Di Serio, Cassata e Wisniewski e l’infortunio di Sarr. Non al meglio anche Bertola e Gori. Preoccupa, dunque, il reparto difensivo, con Vignali o Giorgeschi allertati per giocare a fianco di Hristov e Mateju, davanti a Chichizola. In regia rientrerà Salvatore Esposito, probabilmente coadiuvato da Nagy e Degli Innocenti, con Elia e Reca sugli esterni. In attacco verrà riproposta la coppia Soleri-Pio Esposito. Nelle fila della Carrarese mancheranno i difensori Coppolaro e Guarino. Si va verso uno stadio dei Marmi esaurito: circa 4000 spettatori. Sul fronte mercato, c’è il pressing del Trapani per Falcinelli che, difficilmente, si sposterà. Non facile l’acquisizione di Folino, si lavora per Seghetti.

F.B.