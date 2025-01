In Piazza Brin i bimbi aspettano la Befana

Prospezia Ciassa Brin invita tutti i bambini a salutare la Befana in piazza Brin lunedì 6 gennaio. A partire dalle 16, nel tradizionale giorno dell’Epifania, la Befana sarà presente e donerà una calza a tutti i bambini, l’evento è gratuito e aperto a tutti. La simpatica vecchina è pronta a far divertire i bimbi e le bimbe, che vorranno, anche quest’anno, raggiungere la storica piazza. La manifestazione conclude l’evento ‘Natale in Ciassa Brin’ iniziato in occasione delle festività natalizie. "Per questo ringraziamo il Comune della Spezia per patrocinio e contributo – affermano i responsabili del sodalizio – l’assessore Maria Grazia Frijia e Coop Liguria oltre a tutti coloro, associazioni e singoli, che hanno collaborato per la riuscita dell’evento". Sarà una bella occasione per concludere le feste in bellezza, facendo la gioia di tanti piccoli, pronti il giorno dopo a tornare tra i banchi di scuola o all’asilo. In caso di maltempo la Befana distribuirà le calze in via Castelfidardo 1, sede di Prospezia Ciassa Brin.

Nella foto: la Befana