In marcia tra fiume, collina e mare

Non una normale sfida competitiva per professionisti ma un’occasione aperta a tutti per trascorrere una giornata in compagnia praticando della sana attività fisica per divertimento. Si svolgerà domenica la 29ª edizione della marcia ludico motoria Memorial F.lli Maccioni ed Enrico Giacomelli intitolata “Tra fiume, collina e mare”, manifestazione podistica, organizzata dalla Asd Trail Running Ameglia e dall’Avis Ameglia, con il patrocinio del Comune. Il ritrovo è “fissato” alle 8 alla Batteria Chiodo in località Montemarcello e la partenza è prevista tra le 8.30 e le 9.30. La “corsa” è aperta a tutti e saranno proposti due diversi percorsi: uno di 12 chilometri e l’ altro 7 chilometri, entrambi all’interno del meraviglioso promontorio del Caprione. Il tutto – sottolineano le associazioni organizzatrici – con lo spirito di promuovere una occasione di l’aggregazione aperta a chiunque voglia trascorrere alcune ore in compagnia tra le bellezze del territorio.