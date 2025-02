In campo per Andrea. Raccolti 15mila euro con il maxi-torneo. Festa finale al ’Picco’

Una doppia giornata di sport e solidarietà, centinaia di partite del cuore. Un torneo che ha visto impegnati 700 calciatori di tutte le età (dai 5 ai 12 anni), e un solo vincitore: Andrea. Nessuna coppa, niente targhe o medaglie, nessuna classifica ad ‘Un goal per Andrea’, che ha visto 106 squadre del territorio sfidarsi su 9 strutture sportive della provincia (con l’impegno particolare di Federica Corvi e Cristiano Leporati) per raccogliere fondi da donare alla famiglia di un piccolo guerriero di 4 anni, con problemi di salute. Il risultato è stato straordinario: oltre 15mila euro sono stati devoluti, ovvero quanto raccolto durante le due giornate della kermesse andata in scena lo scorso weekend, insieme al contributo volontario delle diciannove società provinciali coinvolte.

Mentre mamma Lucia manda a tutti i partecipanti un commosso abbraccio virtuale, zii e cugini inaugurano la kermesse con un discorso toccante: "Siamo una famiglia come tutte le altre, non eravamo abituate a questi onori. Intanto ringraziamo tutte le società, Michela Piastra che si è fatta tramite con noi per l’organizzazione dell’evento, l’amministrazione comunale di Bolano, in particolare il vicesindaco Elena Ferrarini, la scuola dell’infanzia Maria Immacolata e soprattutto la maestra Cristina Brero. Andrea, dalla notte del 3 gennaio, sta combattendo la battaglia più difficile che si possa chiedere ad un bambino di 4 anni, e noi gli stiamo accanto con tutta la forza che possediamo. Chiediamo a tutti di pregare per lui e lo aspettiamo per dedicargli una grande festa di ritorno". Queste le squadre partecipanti, con le diverse annate: Amegliese Iron Fox, Beverino, Brugnato, Canaletto, Ceparana, Colli 2024, Don Bosco, Ec57 Academy, Follo, La Foce, Levante, Polisportiva Madonnetta, Mamas Migliarinese, Pianazze, Santerenzina, Spezia calcio, Spezia Popolare, Spezia Sportale e Tarros Sarzanese.

L’epilogo, ieri l’altro, nella sala hospitality dello stadio Picco, messa a disposizione dallo Spezia, con ospite d’eccezione, a fare da moderatore, la voce di casa, lo speaker Federico La Valle. Durante la serata, è stata annunciata la cifra record raggiunta con il ricavato, quale contributo per sostenere le spese legate a questo momento particolarmente delicato. Un gesto di grande solidarietà che testimonia l’impegno e la sensibilità di tutta la comunità. Dopo i ringraziamenti di rito, è stato sorteggiato il numero vincitore della maglia autografata di Pio Esposito, offerta dallo Spezia. Oltre ad alcuni familiari di Andrea, visibilmente commossi per la vicinanza di tutto il territorio, erano presenti il vicesindaco di Bolano che ha patrocinato l’iniziativa, e i dirigenti e i presidenti delle varie società che, al di là dei rispettivi colori sociali, hanno voluto fortemente dare un segnale di speranza non solo ad Andrea, ma a tutto il mondo del calcio giovanile.