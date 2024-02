In arrivo ’Lettere da molto lontano’. Al Civico spettacolo per ragazzi

Tante storie, tante lettere, tanti personaggi buffi, goffi, imbarazzati o sfrontati, in una giostra che alterna ironia, gioco, poesia, interrogativi grandi quanto il mondo. Nuova tappa della Stagione Ragazzi al Teatro Civico dove oggi, alle 16.30, andrà in scena ‘Lettere da molto lontano’, una produzione firmata Teatro Nazionale di Genova la cui replica è prevista domani alle 10 per le scuole. Una sera d’estate, nell’angolo di un Parco, uno Scoiattolo, seduto in cima a una catasta di sedie e mobiletti, è impegnatissimo a scrivere lettere. Alla Balena, al Pinguino, al Grillo, ma in particolare alla sua ‘cara, carissima Formica’. Arriva un’altra lettera portata dal vento... In questa nuova proposta tout public firmata da Elena Dragonetti, il linguaggio poetico ispirato all’opera di Toon Tellegen (autore olandese per l’infanzia molto conosciuto e paragonato al nostro Gianni Rodari) si affianca al lavoro coreografico e sul corpo degli attori.

Corpi che si trasformano, si lasciano attraversare, si prestano ad esplorare e ricreare le atmosfere sospese di chi cerca risposte sul mondo, dando vita ad animali che assomigliano tanto a noi, capaci di parlare ai bambini quanto agli adulti in maniera tanto diretta da risultare disarmante, anche di temi di importanza universale. Cos’è ‘Domani’? Che forma ha il ‘Nulla’? Sono ‘Felice’? Cosa significa ‘Mancanza’? Le domande che ci pongono sono quelle di un bambino che, con occhi spalancati sul mondo o chiuso nei suoi pensieri, cerca di dare risposta ai semplici o complessi interrogativi della vita. Gli spettatori più piccoli porteranno a casa una piccola scoperta di sé o una preziosa domanda da far girare nei propri pensieri; quelli più grandi, invece, si rispecchieranno nei racconti di questi animali che sembrano conoscere i desideri più intimi dell’animo umano. Il meraviglioso bosco di Tellegen, fatto di luci, tane, feste inattese o lungamente desiderate, diventa occasione per ritrovarsi, fare comunità ed essere festeggiati per come si è. Sul palco Simona Gambaro, Andrea Panigatti e Raffaella Tagliabue, per uno spettacolo consigliato ad un pubblico tra i 5 e gli 11 anni (e le famiglie), ma in generale a tutti. Ingresso a 5 euro. Per informazioni inviare una mail a [email protected].

Marco Magi