ImproShow coi Mirpò. Doppia serata in Skala

Doppia serata dedicata al teatro alla Skaletta Rock Club di via Crispi 168, dove la stagione estiva appena iniziata entrerà nel vivo con i Mirpò con un doppio appuntamento giovedì 4 e giovedì 11, che prenderà il via alle 21.30: l’ImproShow, spettacolo interamente dedicato all’improvvisazione. Due appuntamenti gemelli all’insegna del buonumore che si terranno nello spazio esterno ’Summer in the city’, attivo fino al mese di settembre, durante i quali "un gruppo di agguerriti improvvisatori vi delizierà con dei divertentissimi sketch di cui il pubblico stesso sarà il regista, offrendo spunti, idee e partecipando in prima persona a quanto avverrà in scena". Buonumore, coinvolgimento e atmosfera spensierata: parte così, dopo il dj set del resident Chierici dj, un denso cartellone che continuerà con live, reading, mostre d’arte e molto altro, per festeggiare al meglio la trentesima bella stagione dello storico club spezzino. Per informazioni sullo spettacolo, contattare il recapito 3483266485. Ingresso riservato ai possessori di tessera Arci.