Imposta di soggiorno. Varate le nuove tariffe

Via libera dal Comune di Levanto alla rimodulazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno per il 2024. Le tariffe applicate per il pernottamento, fino ad un massimo di tre notti consecutive, sono di un euro al giorno per i pernottamenti effettuati in campeggi e ostelli; 1,50 euro al giorno per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e villaggi turistici classificati fino a due stelle, in agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, e 2 euro al giorno per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e villaggi turistici classificati oltre due 2 stelle. Esenti dal pagamento i minori di 14 anni, gli assistenti ai degenti ricoverati nelle strutture sanitarie levantesi, i genitori di minori degenti nelle stesse strutture sanitarie, gli appartenenti alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che soggiornano per servizio, gli autisti di pullman e gli accompagnatori di gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio con almeno 25 partecipanti, le persone diversamente abili. Il 60% degli introiti sarà destinato alla promozione dell’accoglienza e al marketing turistico.