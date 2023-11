Impianto Gnl La Provincia conferma: "Sì ai nuovi limiti acustici"

Procede l’iter per l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata all’impianto di Gnl Italia di Panigaglia, richiesta dalla proprietà. Lo conferma l’amministrazione provinciale, spiegando che entro il 30 settembre del prossimo anno il gestore dovrà tenere sotto controllo il rispetto dei livelli di emissione e immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione che sarà stata adottata dal Comune di Porto Venere L’iter è stato avviato con una determina del Settore Tecnico della Provincia. La Provincia ha infatti preso atto che l’amministrazione comunale recentemente insediatasi e che ritiene opportuno rivedere il proprio piano comunale di classificazione acustica, stabilendo che la tempistica prevede di poter avere il quadro completo entro la fine dell’estate 2024. Per un corretto iter procedurale è stato stabilito che l’impianto Gnl, entro il 30 settembre, "dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di emissione e immissione acustica in riferimento alla zonizzazione adottata, a quella data, dal Comune tenendo presente i limiti dei nuovi livelli di emissione e immissione acustica. Nel frattempo saranno validi i riferimenti previsti dalla norma nazionale che, a oggi, Gnl Italia ha sempre mantenuto e rispettato". La Provincia ha già formalizzato il processo di riqualificazione di alcuni macchinari dell’impianto Gnl, "vincolandolo alla diminuzione di oltre il 40% dei gas inquinanti emessi nelle fasi di trasformazione del metano da liquido a gassoso".