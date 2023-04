Imparare a...fare l’attore Lezioni al Piccolo Teatro

Una scuola di recitazione aperta a tutti, con insegnanti del mestiere, provenienti da due delle migliori accademie italiane riconosciute dal ministero. Un innovativo, divertente ed interessante corso di recitazione cinematografica e teatrale, è in programma al ‘Piccolo Teatro’ delle Grazie, organizzato in collaborazione con il Teatro della Fonte. La serata di presentazione ad ingresso gratuito si tiene venerdì, alle 21, e per partecipare alle lezioni, una volta a settimana sino a luglio, non sarà necessaria nessuna esperienza, ma aver compiuto gli 11 anni.. A condurre il corso saranno, l’attore e regista Lorenzo Micoli, di scuola Teatro Stabile di Genova e l’attrice Irene Elisa Parenti, ‘figlia’ della Galante Garrone di Bologna, entrambi professionisti di livello nazionale e comprovata esperienza in cinema, teatro e televisione. "Questa avventura – spiegano – potrà essere propedeutica anche per chi vorrà provare ad intraprendere in futuro il mestiere di attore, o tentare di entrare in qualche accademia di livello nazionale". I due coach hanno già portato alla Spezia alcuni spettacoli ed eventi culturali di successo, creando, tra l’altro, la compagnia laboratorio per lo studio della recitazione I Braccini Colti. Fu proprio Micoli, presidente del Teatro della Fonte, che, dopo aver cominciato ad insegnare a metà degli anni 90 nel 2012 decise di portare i suoi laboratori nella sua città d’origine, cominciando al centro giovanile Dialma Ruggero e proseguendo sino ad oggi, insieme a Parenti, in varie sedi del territorio. Alla fine del primo ciclo trimestrale del corso, gli allievi attori che vorranno, potranno decidere di proseguire per un altro quadrimestre, da settembre a dicembre, unendosi alla compagnia de I Braccini Colti, per prendere pure parte ad uno spettacolosaggio. Info al 347 8564843 o al 3313097576, o [email protected]

Marco Magi