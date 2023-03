Imparare a gestire il proprio cane

Per chi vuole imparare la corretta corretta gestione del cane è in programma un corso teorico pratico al centro ’Patrol Dogs’ di Pian di Follo, in località Molini, da venerdì 24 a domenica 26 marzo. E’ aperto a chi vuole creare il perfetto rapporto e gestire il cane in ogni situazione. Verrà rilasciato un diploma di conduttore cinofilo dopo l’esame finale di domenica. Verranno trattati argomenti legislativi, osservati i comportamenti dei cani, spiegati i vari strumenti utilizzati, le discipline sportive, trattate le ansie e le fobie, la condotta, l’approccio corretto ai cani liberi e senza proprietario, la giusta alimentazione. Relatore Clarissa Catti addestratore cinofilo Enci, istruttore cinofilo Opes ed educatore avanzato. Per partecipare telefonare al 342-7628155 o inviare una mail a [email protected]