Immigrazione, idee e prospettive. Il dibattito ’Gli ultimi del mondo’ alla Mediateca regionale Fregoso

In programma domani alle 17,30 alla Mediateca regionale Sergio Fregoso di Via Firenze 37 a Spezia, il dibattito pubblico sul fenomeno dell’immigrazione “Gli ultimi del mondo”. Parteciperanno Maria Grazia Gabrielli, responsabile nazionale immigrazione Cgil; l’ammiraglio Vittorio Alessandro; Federico Lera, membro del Coordinamento Rifugiati e Migranti di Amnesty International, Fulvio Fellegara, segretario Cgil Imperia con delega regionale all’immigrazione; in collegamento dal Parlamento Europeo l’onorevole Pietro Bartolo, medico di Lampedusa. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Laura Ivani. "Uguaglianza, solidarietà ed accoglienza rappresentano principi costituzionali che misurano il grado di coesione di un Paese" sottolinea Luca Comiti, segretario della Cgil spezzina.