Immaginando le geografie

Una performance audio-visuale in sette quadri, in cui la tecnologia, che darà vita ad esperienze visive e musicali si fonderà con violino, fagotto e percussioni. S’intitola ’Geografie immaginarie’ il nuovo appuntamento di ’Musiche possibili’, la rassegna del conservatorio Puccini (nella foto il direttore Giuseppe Bruno) che andrà in scena questa sera alle 21. Le immagini, la musica acustica e quella elettronica daranno forma a un macro composizione audiovisiva che passerà da un frammento all’altro collegandosi, separandosi in una continua alternanza tra udibile e non, visibile e non. L’evento si terrà a Palazzo del Governo in via Veneto; con la regia e il coordinamento audio-video di Alberto Gatti, Andrea Nicoli e Fabrizio Casti. Si esibiranno: Olga Massa (controfagotto), Eleonora Sofia Podestà (violino), Samuele Aprile e Massimiliano Furia (percussioni), Thomas De Santi, Tommaso Sinelli, Alessio Tognini ed Erica Vincenti (dispositivo elettronici audio).