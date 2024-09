Illuzzi in doppia veste: giocatore e mister. Guiderà l’under 11 dell’Hockey Sarzana

Una carriera ricca di gol, squadre e successi per Domenico Illuzzi e adesso la doppia esperienza di giocatore e allenatore. Infatti in vista della sua seconda stagione nel campionato di serie A1 con la casacca dell’Hockey Sarzana avrà anche il compito di insegnare l’hockey ai ragazzini dell’under 11 rossonera. Una carriera da protagonista che lo ha visto impegnato in tante squadre, partendo dal Giovinazzo per poi salire al Seregno, Amatori Lodi (tre scudetti vinti oltre 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe) e Forte dei Marmi. Senza dimenticare la Nazionale con la quale è stato campione agli Europei del 2014 a Alcobendas. Lo scorso anno l’arrivo a Sarzana e l’ottimo felleing con la squadra, società e tifoseria lo ha portato a rimanere e accettare l’incarico di allenatore della formazione under 11. Ha conseguito il patentino di secondo livello da tecnico conseguito sotto la sapiente guida del professor Massari. Al suo fianco l’altro giocatore Facundo Ortiz che collaborerà con il tecnico. "Sono orgoglioso che Domenico Illuzzi abbia accettato questa sfida– ha commentato il presidente Maurizio Corona – perchè la

società punta molto su questa categoria. Ancora una volta affianchiamo alla scuola hockeystica sarzanese quella di Giovinazzo, ricca di estro e fantasia e Domenico è uno degli attori

principali di quella accademia. Va sottolineato che Illuzzi è un allievo di Marzella il miglior giocatore italiano di tutti i tempi, colui che ha portato l’hockey Italiano a vincere a livello mondiale. Sono inoltre contento che Facundo Ortiz collabori con lui e possa continuare il prezioso lavoro che svolge già da anni".