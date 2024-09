"Illazioni e speculazioni". Tra disagi e polemiche. La calda estate del Tpl vista da Palazzo civico

"Speculazioni politiche, illazioni e polemici travisamenti della realtà". Così Palazzo civico interviene nella bagarre Atc, caso scottante dell’estate, con numerose riduzioni al servizio che hanno suscitato il malcontento dell’utenza. Nessun problema o ritardo nella gara per l’assegnazione dei servizi in subappalto all’azienda risultata vincitrice del bando: i tempi si sono prolungati esclusivamente per via del ricorso presentato da Saca Seal, gestore in uscita, respinto dal tribunale amministrativo. La giunta parla appunto di "speculazioni politiche, illazioni e polemici travisamenti della realtà", precisando come il ridimensionamento abbia interessato il 2,3% del servizio totale, problema che sarà risolto con il passaggio al nuovo gestore "nelle tempistiche vincolate". La data spartiacque sarà l’8 settembre, quando sarà stipulato il contratto in subappalto con l’ati "Trotta-Riccitelli", vincitrice della gara europea attivata da Atc Esercizio per l’affidamento dei servizi di trasporto in questa modalità, "come previsto dalla normativa europea e nazionale". Partito il 1° gennaio 2023, l’iter è giunto il 5 aprile 2024 alla proposta di aggiudicazione all’ati Trotta-Riccitelli, formalizzata il 13 maggio dopo le verifiche e conclusa il 16 con l’aggiudicazione definitiva. Il 12 giugno è stato presentata presentata al Tar istanza di ricorso dalla Saca Seal e il tribunale il 5 luglio ha respinto la richiesta di sospensiva; tre giorni dopo, è stata formalmente notificata la sentenza ad Atc Esercizio; da questa data, decorrono i 60 giorni necessari per la stipula del contratto con il soggetto vincitore della gara.

"Da parte di Atc Esercizio, così come da parte dell’Ati Trotta-Riccitelli, regolare vincitrice della gara di affido del previsto servizio di subappalto, non vi sono responsabilità o manifeste volontà di non procedere nei tempi più celeri per la chiusura dell’iter e la stipula del contratto. L’unico ritardo è esclusivamente dovuto alle tempistiche occorse per il respingimento del ricorso di Saca Seal. Solo per un breve periodo, si sono riscontrate e si stanno riscontrando delle difficoltà nella gestione del servizio oggetto del bando di gara che sono, esclusivamente, dovute a due fattori: lo slittamento del subentro del nuovo gestore, vincolato al termine del ricorso al Tar, e la ormai cronica difficoltà a reperire nuovi autisti" commentano da Palazzo Civico.

Con il passaggio di testimone, precisa i Comune, i lavoratori potranno avvalersi della clausola sociale. Una "incognita che grava sul futuro" la carenza di autisti, da risolvere in sede di rinnovo dei contratti nazionali di categoria e con l’aumento del fondo nazionale trasporti, pena riduzioni permanenti. "Atc Esercizio ha comunque avviato un programma di inserimento di nuovo personale che sta già entrando in servizio". E ora che la tempesta dovrebbe finalmente placarsi, le sigle Cgil, Cisl, Uil, Faisa Ugl annunciano di aver aderito allo sciopero generale di otto ore nella giornata di lunedì 9 settembre, dalle 9 alle 17, per personale viaggiante, graduati e personale di biglietteria; anche il restante personale potrebbe astenersi dal lavoro per l’intero turno; previsti disagi e cancellazioni. Atc Esercizio precisa che nell’ultima astensione, l’adesione è stata pari al 58,46% del personale aziendale comandato in servizio.

C.T.