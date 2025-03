Il violino di Fabris oggi agli Impavidi

Collaborazione sempre più stretta tra Sarzana e l’Orchestra del Carlo Felice di Genova. Dopo l’ultimo appuntamento del 24 novembre scorso, l’Orchestra del Carlo Felice di Genova torna al Teatro degli Impavidi con un concerto che vedrà protagonista il violino solista e concertatore di Giovanni Battista Fabris. Il concerto eseguirà un programma che va da “Divertimento in re maggiore K. 136” di Mozart a “Le quattro stagioni” di Vivaldi. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 e rientra nell’ambito del protocollo d’intesa firmato tra la Fondazione Carlo Felice e il Comune di Sarzana nell’ambito della rassegna “Liguria Musica” che, tra le sedi dove si terranno i concerti ha inserito anche il Teatro degli Impavidi. Il servizio di biglietteria sarà effettuato dagli Scarti presso il teatro di piazza Garibaldi (prezzi 10 e 5 euro). Per informazioni telefonare al seguente numero 3464026006.