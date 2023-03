Il vescovo: "Costruiamo un mondo di pace"

Oltre un centinaio di fedeli ha partecipato l’altra sera alla cattedrale di Cristo Re alla Messa per le vittime del conflitto ucraino e per la pace. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dal vescovo diocesano monsignor Luigi Ernesto Palletti e concelebrata da 15 sacerdoti delle parrocchie spezzine "La comunità diocesana spezzina – ha ricordato monsignor Palletti nell’omelia – si unisce spiritualmente a quelle di tutta Europa. E’ urgente un’azione diplomatica capace di spezzare la sterile logica della contrapposizione, al contempo tutti i credenti devono sentirsi coinvolti nella costruzione di un mondo pacificato, giusto e solidale". Per aiutare materialmente l’Ucraina, la comunità ecclesiale spezzina continua anche la mobilitazione di sostegno ai profughi e di collegamento umanitario, coordinata dalla Caritas.