Il ’Trofeo Fiorillo’ spiega le vele. Calata Paita nel mondo della vela

La ‘Golfo dei Poeti Cup’ ha alzato il sipario: è stata la 56ª edizione del Trofeo Michele Fiorillo ad aprire la settimana dedicata all’evento. Un buon successo per la competizione disputata da 50 imbarcazioni su un percorso che, partito da Molo Italia, ha raggiunto la boa fuori dell’isola del Tino per poi arrivare davanti a Calata Paita, entrata così per la prima volta nel mondo della vela. La competizione, inserita nella Golfo dei Poeti Sailing Week, è stata il preludio per l’evento clou, la Golfo dei Poeti Cup di domenica. Premiazioni sul palco nel Villaggio della Golfo dei Poeti Cup, sul Molo Italia, con la regia di Attilio Cozzani. Già sabato, giorno dell’inaugurazione della location, con il taglio del nastro del prefetto Maria Luisa Inversini e del sindaco Pierluigi Peracchini, si erano visti e ammirati, in fregio alla passeggiata Morin, gli Optimist e i Laser della Yung Fiorillo, con un partecipante d’eccezione, il neo campione europeo Attilio Borio, in una giornata animata dai piccoli allievi della scuola del Circolo Velico della Spezia. Al vernissage, con l’intervento della Fanfara di presidio della Marina Militare, oltre al prefetto e al sindaco, sono intervenuti, ricevuti da Giorgio Balestrero (presidente del Comitato dei Circoli velici della Spezia) e dal comitato organizzatore, Davide Bendinelli presidente di Assovela in Assonautica, regista e responsabile dell’evento insieme a Gianfranco Bianchi, presidente del Circolo velico della Spezia, l’onorevole Maria Grazia Frijia, l’assessore Marco Frascatore, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva e il segretario generale Federica Montaresi, e per la Marina militare il vice comandante del Cssn Giulio Cappelletti e il comandante della capitaneria Alberto Battaglini che hanno consegnato i premi delle regate.

Queste imbarcazioni e armatori che classificati ai primi posti della Fiorillo da crociera. Regata Orc: gruppo A Raffica 3 Di Walter Tronconi (Circolo Erix), gruppo B Jeco Di Carlo Gabbanini (Circolo Erix). Regata Rating Fiv: gruppo A Off di Vincenzo D’Ippolito (Circolo Marina di Carrara), gruppo B Gandalf di Carlo Boggi (Circolo Marina di Carrara), gruppo B Renaissance di Maddalena Pasquali (Circolo Erix). Veleggiata Rating Fiv: gruppo B Graal di Gianni Bresciani Se.Ve.Spe., gruppo B Braveduck di Giuseppe Maddaloni (Circolo La Spezia). Meteor: Grisù di Enrico Orrico (Circolo Marina di Massa).

marco magi