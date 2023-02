Il trenino del Golfo al Festival di Sanremo

L’azzurro originario ha lasciato spazio al fucsia, ma è sempre lui. Il trenino del Golfo dei Poeti che ormai da vent’anni è una realtà sul territorio spezzino, è approdato nientemeno che a Sanremo in occasione del Festival. Una grande soddisfazione per la famiglia Grossi di Sarzana che dal 2003 ha intrapreso questa attività, prima con Gianluigi Grossi e la moglie Adriana Magrini, ora con la figlia Nicole che è l’attuale titolare nell’impresa dove lavora anche il fratello Mattia. In questi giorni il trenino del Golfo dei Poeti color fucsia ’brandizzato’ da Veralab di Cristina Fogazzi snikcare Sanremo 2023, per la prima volta in 73 anni parte da Santa Tecla e porta ospiti, influencer e tutte le persone che vorranno salire, gratuitamente, offerto da Veralab, facendo tappa nelle tre stazioni: oltre a Santa Tecla, piazza Colombo e Casinò di Sanremo. Per trasportare il trenino dalla Spezia a Sanremo ci è voluta un bisarca, perché sarebbe stato impensabile intraprendere il viaggio per strada, con una così lunga distanza, potendo viaggiare al massimo a 25 chilometri l’ora. La famiglia Grossi già da qualche giorno è a Sanremo, Gianluigi è l’autista del trenino che ha sempre condotto fin dai tempi in cui stazionava a Lerici portando a spasso bambini che ora sono maggiorenni e anche alla Spezia, trasportando migliaia di crocieristi in giro per la città.

Massimo Benedetti