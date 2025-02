Il tenace Colombiera. Vince e resta in vetta

Vittoria al cardiopalma nell’ultima giornata della prima fase del campionato di Serie D maschile per il Volley Colombiera che sotto di due set, persi 23-25 e 24-26, è riuscito a capovolgere la gara, vincendo al tie-break. "Dal terzo al quinto ed ultimo parziale – spiega coach Carli – abbiamo tirato fuori una grande grinta e con i punteggi di 25-22, 25-26 e 15-13 abbiamo chiuso l’incontro contro un Admo Lavagna mai domo. In questo modo abbiamo terminato la prima parte della stagione al primo posto nel girone, Ora ci attenderanno i meritati play-off". Il tecnico dei gialloneri ha potuto contare su Castagna, Bucci, Castagnet, Cecchieri, Gibellini, Masinelli, Colombo, Roffo, Sinagra, Morselli, Pieraccioli, Vatteroni e sui liberi Capone e Leone.

Molto bene anche il Futura Ceparana che ha centrato l’impresa di battere l’ex capolista Villaggio Chiavari in un match terminato dopo 5 set (23-25/25-20/21-25/25-21/5-15). Il tecnico dei ceparanesi ha impiegato Adesso, Bandiera, Corallo, Franceschini, Fregoso, Fuggetti, Lambruschi, Mangora e il libero Steni. "Abbiamo giocato una grande partita – sottolinea coach Senesi - soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento e dello spirito combattivo. In ogni situazione, anche quella più difficile, i miei ragazzi non hanno mai mollato contro un’ottima squadra che affrontavamo in trasferta. Abbiamo raccolto due punti molto importanti per la seconda fase".

Successo anche per la Vdm La Spezia Steel che al "PalaConti" si è imposta al tie-break sui genovesi del Cus. La sfida è stata parecchio equilibrata con fasi altalenanti e capovolgimenti di fronte (25-23 / 18-25 / 25-18 / 23-25 / 15-9). Alla fine ad avere la meglio sono stati i rossoblù che sono scesi in campo con Ballerini, Cariulo F., Fontona, Franciosi, Garfagnini, Girelli, Lombardi, Venosa e con i liberi Rossini G. e Cariulo L. Ora per i ragazzi di Giulio Dazzi si aprirà la fase della poule retrocessione.

Classifica: Colombiera e Chiavari 29, Futura 24, Lavagna e S. Sabina 20, Cus Ge 17, Rapallo 15, Vdm 14.

Ilaria Gallione