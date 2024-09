Il Teatro Civico si è fatto bello. Sarà una grande stagione per regalare la magia del palco

Fra gli attori in scena Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Tindaro Granata, Maddalena Crippa, Natalino Balasso, Galatea Ranzi, Valeria Solarino, Antonello Fassari e Gabriele Lavia. Tra i registi Alessandro Serra, Raphael Tobia Vogel, Claudio Tolcachir e Paolo Genovese. Dalla commedia al teatro più impegnato, dagli artisti di richiamo al connubio tra grandi registi e attori emergenti. Il Teatro Civico si prepara a riaprire le porte al pubblico in una veste tutta nuova. ‘La grande magia’ è il fil rouge che caratterizza il nuovo cartellone della Stagione di Prosa in abbonamento 2024/25. "È l’occasione – ha spiegato il sindaco Pierluigi Peracchini – di aprire una nuova fase. La nuova stagione del Teatro Civico apre il sipario con un cartellone ricco di sorprese e con una veste completamente rinnovata. In questi mesi il teatro è stato oggetto di un importante intervento di restyling con nuove poltrone e nuovi tendaggi, e non solo. Un intervento di oltre un milione di euro che consentirà di vivere la magia del teatro in un ambiente ancora più confortevole e avvolgente. Investire nella cultura, significa investire nella città e crediamo sia la strada giusta per guidare la trasformazione di questa città ed anche per questo abbiamo deciso di presentare la nostra candidatura a Capitale Italiana della Cultura, che significa innanzitutto mettere a sistema tutta la creatività e le capacità della società spezzina per il bene comune. Un viaggio nella vita, nelle esperienze, nelle storie che ognuno di noi potrà vivere. Stiamo ancora completando il programma con spettacoli extra abbonamento, ma vogliamo che il cuore del teatro sia sempre la Stagione di Prosa. Un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Maggi e a tutto il personale del teatro che con profondo impegno ci consentono di vivere grandi emozioni". Anche quest’anno tanti nomi di rilievo della scena teatrale nazionale e internazionale. "Per la Stagione di Prosa 2024-25, che rappresenta il momento più alto ed importante all’interno del Teatro Civico, gli spettacoli in cartellone sono il frutto di una scelta accurata – sottolinea Maggi – mi auguro davvero che il rapporto tra gli spettatori e questa grande istituzione culturale della città possa consolidarsi ulteriormente. Tutto questo non soltanto per l’unicità dell’esperienza dello spettacolo dal vivo, ma anche perché, per un geniale meccanismo che si esplicita da millenni, il Teatro continua a essere anche oggi l’arte che permette quello scambio reciproco e potentissimo di emozione e pensiero attraverso la sintesi, sul palcoscenico, di tutte le categorie dell’essere umano. Prepariamoci dunque a prendere parte ad una stagione magica, all’altezza di un grande teatro pubblico". Il rinnovo dei vecchi abbonamenti sarà possibile da dopodomani a mercoledì 9 ottobre; poi dal 10 ottobre al 2 novembre spazio ai nuovi abbonamenti, mentre i biglietti singoli per tutta la Stagione di Prosa saranno disponibili da lunedì 4 novembre. Per informazioni rivolgersi al botteghino del Teatro Civico aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19.

Marco Magi