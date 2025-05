Il Teatro Civico ha accolto ben 47.288 spettatori in sei mesi

La Spezia, 13 maggio 2025 – Con oltre 47mila presenze, circa 5mila in più rispetto allo scorso anno, si chiude la Stagione 2024-25 del Teatro Civico della Spezia. Da novembre a inizio maggio sono stati 47.288 gli spettatori che hanno partecipato agli eventi proposti.

“Il Teatro Civico si conferma un punto di riferimento culturale per la città e per tutto il territorio – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . L’amministrazione comunale ha creduto fortemente in questo spazio, investendo per farne ciò che è oggi: un luogo che ospita alcuni tra gli spettacoli più prestigiosi del panorama nazionale, concerti di altissimo livello, comici e attori che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Il Teatro è stato completamente rinnovato, con nuove poltrone più comode e spaziose e un restyling degli interni che ha restituito valore e bellezza all’intera struttura, oltre a lavori importanti di efficientamento energetico. Dopo tanti anni, finalmente il Teatro Civico riceve la cura e l’attenzione che merita. Oggi, sono le grandi compagnie a considerare La Spezia una tappa fissa dei loro tour, dando lustro alla città e al suo patrimonio culturale”.

Una stagione articolata in più rassegne, tutte di grande successo. La Stagione di Prosa ha visto salire sul palco grandi nomi della scena italiana, come Silvio Orlando con Ciarlatani, Lella Costa in Le nostre anime di notte, Marco Paolini con Boomers e il classico Zio Vanja con un cast d’eccezione guidato da Vinicio Marchioni e tantissimi altri eventi.

La Stagione Teatro Ragazzi ha visto un'ottima partecipazione con titoli coinvolgenti come Cappuccetto Rosso della compagnia Teatro del Piccione, Storia di un no di Principio Attivo Teatro, lo spettacolo Alice in WWWonderland, liberamente ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, riscuotendo l’entusiasmo di scuole, famiglie e piccoli spettatori.

Apprezzatissima anche la programmazione extra abbonamento, che ha spaziato dalla danza contemporanea, con Inferno di Giovanni Leonarduzzi, alla comicità intelligente con ospiti attori e protagonisti del mondo dello spettacolo come Antonio Albanese, il musical di Grease, il pianista Giovanni Allevi, Giovanni Vernia, Vincenzo Salemme, Gabriele Cirilli e molti altri spettacoli di livello nazionale e internazionale come quello incredibile di Slava Polunin.

Grande partecipazione per i Concerti a Teatro organizzati da Fondazione Carispezia, che hanno portato in scena musicisti di grande livello, tra cui il pianista Danilo Rea e il violoncellista Enrico Dindo, confermando il connubio vincente tra musica colta e divulgazione.

Infine, il Trac Festival, la rassegna organizzata per il periodo natalizio di circo contemporaneo, ha nuovamente saputo attrarre un pubblico giovane e curioso con un programma vivace e sperimentale, in cui si sono alternati teatro e performance.

Conclusa la stagione ufficiale, il Teatro prosegue la sua attività con eventi di beneficenza, spettacoli di fine anno delle scuole cittadine e delle scuole di danza, mantenendo vivo il legame con il tessuto culturale e sociale spezzino.