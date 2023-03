Il Suonificio Apuano allo Shake

Doppio appuntamento allo Shake Club a partire dalle 21 all’Arci Shake di via Valdilocchi: sarà inaugurata la mostra di Michele Angelotti ’Grainy Souls – 333 defective portraits, one film, one camera, one shot’. Pellicola in bianco e nero ad altissima sensibilità, per una galleria di ritratti improvvisati e realizzati in scarse condizioni di luce con una Yashica reflex anni 80. Seguirà il concerto del Suonificio Popolare Apuano, che si sta dedicando al primo disco di inediti. Nicola Zella (voce e chitarra), Marco Marchi (fisarmonica), Giulia Giannetti (flauto traverso), Danilo Pizzelli (voce e percussioni), Fabio Angeli (contrabbasso) si focalizzano su una ricerca che mette al primo piano le radici, in un viaggio su pentagramma dal Lazio alla Grecia, dalla Russia al Sud America. Seguirà dj set.