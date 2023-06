Il sostegno dei tifosi ieri a Follo

Ma quanto è grande l’amore per lo Spezia! Nonostante la calura estiva e il giorno festivo, in centinaia si sono ritrovati, ieri pomeriggio, a Follo per incoraggiare gli Aquilotti in vista della gara decisiva di domani sera contro la Roma. Bandiere, fumogeni, striscioni e tanti cori per manifestare vicinanza e sostegno incondizionato ai bianchi, con l’appello a dare tutto per la maglia, fino all’ultima stilla di sudore: "Non mollate mai, lottate spinti dall’orgoglio di indossare una casacca gloriosa e di rappresentare un popolo straordinario". L’applauso finale di Gyasi & C. è valso più di mille discorsi. Il coro ritmato a più riprese dagli ultras ha sintetizzato il pensiero dominante: "Per questa gente qui, che ha sofferto anni tra la B e la C, adesso te lo chiede un’intera città, lotta non mollare resteremo in A".

L’adunata festante di ieri è il prologo dell’entusiasmo e della passione che si respireranno domani sera a Roma. Oltre 1100 tifosi hanno già acquistato i biglietti per assistere al match, nove i pullman al seguito: quattro organizzati dal gruppo Belini frizzanti, uno dal Cavatorti, due dalla Curva Ferrovia, due dal gruppo Bullone.

Fabio Bernardini