Il sindaco Peracchini in Cina rinnova il gemellaggio tra La Spezia e Zhuhai

Zhuhai (Cina) 11 novembre 2024 - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, attualmente in visita istituzionale in Cina nella città di Zhuhai, ha rinnovato ieri l’accordo di gemellaggio con la città durante un incontro istituzionale con il sindaco di Zhuhai Hang Zhiao, il vice sindaco Li Chong e il funzionario responsabile degli affari esteri della città Zhang Ting.

“La Spezia è una città che crede fortemente nel gemellaggio, nei valori e nell’arricchimento che porta la collaborazione con altre realtà del mondo, con la condivisione delle diverse usanze, sinergie commerciali e culturali – dichiara Peracchini – . Il viaggio in Cina è stata l’occasione per rinnovare il nostro gemellaggio con Zhuhai e incontrare la delegazione della città dopo la lunga pandemia da Covid-19 che ha bloccato i contatti. Oggi riprendiamo una relazione che in futuro porterà nuovi risultati, ma abbiamo avuto l’occasione di approfondire e imbastire accordi con nuove città del mondo”.

L’Amministrazione di Zhuhai ha organizzato un programma di visite invitando anche delegazioni di altre città del mondo con cui ha dei rapporti istituzionali, e la firma con La Spezia è avvenuta nel corso di un ricevimento che ha avuto inizio con le dichiarazioni dei rappresentanti delle singole città e culminata con uno scambio di crest e di tipicità dei territori, consentendo di approfondire tematiche legate ai rapporti da continuare a sviluppare e incrementare, intavolando nuovi dialoghi e relazioni con i rappresentanti delle altre città presenti, ovvero due del Portogallo, Castelo Branco e Leiria, una americana, Redwood City, una del Sud Corea, Suwon, una dalla Giamaica, Montego Bay. Un appuntamento istituzionale e molto partecipato al fine di sviluppare attività in futuro.

Con il rinnovo del patto di amicizia le città, basandosi sui principi del rispetto reciproco e del mutuo interesse, manterranno contatti regolari a livello amministrativo per favorire interscambi a livello governativo, cooperazioni nel settore dell'economia, dell'educazione, della cantieristica da diporto, nel turismo e ampliare canali di comunicazione al fine di migliorare il rapporto di amicizia tra le due città.

Per facilitare i contatti e gli scambi tra le due città, La Spezia e Zhuhai utilizzeranno gli uffici municipali della Cooperazione interazionale e Gemellaggi della Spezia e l'Ufficio Affari Esteri di Zhuhai della gestione dei rapporti ordinari e straordinari tra le due città.