"Il settore nautico internazionale: la vetrina di Cannes"

"Sono molto contento – spiega il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – che le nostre imprese escano dal bacino regionale e si proiettino nel mercato internazionale, come già stanno facendo, ma questa vetrina credo sia molto importante. Il settore nautico è assolutamente strategico per il bacino geografico Liguria -Toscana. Abbiamo grandi cantieri, grandi iniziative che via, via, vengono prospettate e in cui la Camera di Commercio è presente. Credo sia un settore in crescita che richiede attenzione e cura e noi come Camera di Commercio ci siamo".

"Il Salone di Cannes – sottolinea Ilario Agata, direttore dell’Azienda Speciale Camera di Commercio Riviere di Liguria – è l’appuntamento annuale più importante del settore in Europa. Questo ruolo viene confermato dalla quantità di anteprime che i Cantieri nautici presentano al pubblico in questa occasione. Per le nostre imprese è, dunque, un’ottima vetrina e occasione di incontro e confronto con altre realtà del settore. La collettiva di imprese porta al Salone una varietà di servizi realizzati dalle aziende liguri: dal refit, alla manutenzione, progettazione design, strumentazioni, tecnologia sino a brokeraggio e porti turistici. La nautica, unita alla sua filiera, rappresenta un asset fondamentale per l’economia regionale e siamo lieti di poter dare il nostro supporto nel rappresentarla in vetrine strategiche del comparto".