Il romanzo di Cervia alla Fucina

Chi è Vincenzina e dove vuole arrivare con il suo lavoro nel ramo delle ricerche genealogiche? E Ruben, il suo misterioso e strampalato vicino che la ingaggia per un caso? Mistero, fantasy, colpi di scena condensati nel primo romanzo breve di Alice Cervia, scrittrice - oltre che project manager ed esperta in comunicazione - originaria di Nicola e trapiantata a Castelnuovo, che presenterà la sua recente pubblicazione ’La coda delle lucertole’ (Augh Edizioni) questo pomeriggio a Sarzana. Appuntamento nella Fucina delle Idee in via Mascardi 27 alle 17.30, dove l’autrice dialogherà con Irene Visentin: insieme ripercorreranno le avventure della protagonista intenta a rintracciare la famiglia di un malvagio senzatetto, Mario, scomparso anni prima. Fra weird e fantasy, ispirato agli autori di riferimento Neil Gaiman e Jasper Fforde, il libro porterà i lettori attraverso un percorso capace di tenere col fiato sospeso e di regalare una sorpresa dietro l’altra.