Il rock al femminile allo Smood

Per il consueto fine settimana musicale dello Smood - Sign music Desk si inizia stasera con una band che omaggerà le più importanti voci rock al femminile , attraverso la fantastica voce di Samuela Salani, talentuosa cantante lucchese, già impegnata in diverse situazioni musicali, ma questa volta impegnata coi suoi Rock Divas. Il gruppo, dalle 22 (dalle 20.30 la cena), proverà a deliziare il pubblico del locale ceparanese in via Vecchia da sempre attento ed appassionato. Il progetto Rock Divas nasce nel 2019 per arrivare alla lineup definitiva nel 2021. Vede, oltre a Samuela Salani alla voce, una vecchia conoscenza dello SmooD: Mamo Giusti, già chitarrista degli Eurosmith, tribute band romana, più volte ospite del music live spezzino. Emmanuele Modestino al basso e Giuseppe Flavia alla batteria, completano la band che terrà un concerto fra Tina Turner, Skin, Janis Joplin, Dolores O’Riordan, Grace Slick, Patty Smith e ancora tante altre grandi interpreti di tutto il migliore rock al femminile per ballare, cantare ed emozionarsi. Info: 328 7671213.