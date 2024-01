Il ritorno del bus navetta. Dai parcheggi multipiano al centro cittadino: "Via al park and ride"

Con i nuovi parcheggi di interscambio tornerà anche la navetta per il centro città. Ad annunciarlo, durante il Filo diretto con i cittadini, l’assessore alla Mobilitò del Comune della Spezia, Kristopher Casati. Quella relativa al ripristino del bus navetta dai park al centro cittadino è stata una delle richieste più gettonate dai cittadini intervenuti all’iniziativa della Nazione, segno di un interesse sempre vivo verso tale servizio. Palazzo civico sta vagliando alcune soluzioni, d’intesa con Atc Mobilità e Parcheggi, in vista della reintroduzione del servizio, che diversamente dal passato sarà strettamente connesso all’utilizzo dei nuovi park del PalaMariotti e di piazza d’Armi. "L’idea è quella di introdurre un vero e proprio servizio ’Park and Ride’, legando l’utilizzo del servizio navetta al parcheggio. Stiamo studiando alcune modalità, l’obiettivo è trovare una soluzione tecnica adeguata" afferma l’assessore Casati. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di introdurre un ticket: un biglietto rilasciato da un dispositivo all’ingresso del park che dara diritto a utilizzare il parcheggio e il bus navetta, anche se tuttavia al momento non è chiaro se ciò avverrà dietro il pagamento di un corrispettivo. "Non è escluso che la navetta possa rimanere gratuita – rimarca Casati –. In passato abbiamo verificato che la navetta gratis era utilizzata anche da “abusivi“, ovvero da cittadini che abitano nelle vicinanze dei parcheggi di interscambio e utilizzano la navetta in luogo delle linee del tpl. Per questo motivo vogliamo trovare la soluzione migliore per legare l’utilizzo del park a quello della navetta: un servizio destinato soprattutto ai pendolari che raggiungono la città, che possono parcheggiare il proprio veicolo e poi recarsi al lavoro con il mezzo pubblico". Attualmente, in città non esiste un vero e proprio servizio navetta, di fatto cancellato dopo la pandemia e mai più rispristinato se non in occasione di alcuni eventi di rilievo, come la Fiera di San Giuseppe. Comune e Atc, in attesa della fine dei lavori ai due park, hanno adattato alcune linee di servizio, che fermano nelle adiacenze dei parcheggi di interscambio: il 14 in piazza d’Armi, le linee 1 e 5 al Pala Mariotti. Tuttavia, l’utilizzo dei bus è a pagamento.

Matteo Marcello