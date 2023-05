Il riscatto della Venere Azzurra La borgata ora vuole stupire E si porta a casa la gara d’esordio

I senior della Venere Azzurra, le ragazze del Fezzano, i giovani del Marola. Dal canale di Porto Venere arrivano le prime indicazioni in vista del Palio del Golfo: dopo l’annullamento per maltempo della tappa d’esordio, quello organizzato ieri nella perla di ponente del Golfo è stato il primo appuntamento in cui le borgate hanno potuto testare la preparazione dei propri vogatori a poco più di due mesi dalla gara regina. Le regate, iniziate con mezzora di ritardo per alcuni problemi nell’allestimento del campo di gara, e caratterizzate da forte vento, hanno comunque regalato spunti interessanti. A partire dalla gara seniores, dove la vittoria di tappa è andata all’equipaggio della Venere Azzurra.

La borgata giallo azzurra quest’anno ha deciso di allestire una squadra competitiva, e i primi risultati confermano gli auspici del sodalizio presieduto da Maurizio Moglia. Andrea Callea, Daniel Argiolas, Cesare Oldoini e Francesco Bella, timonati da Rosa Cascone (e allenati da Fausto Sassi, sei volte vincitore del Palio; ndr) vincono in 11’08’’14, superando nell’ordine il Canaletto, vincitore due mesi fa del Trofeo di San Giuseppe e secondo in 11’10"32, e la squadra di casa del Porto Venere, terza in 11’12"42. Ai piedi del podio il Fossamastra, poi i campioni uscenti del Fezzano, il Cadimare, La Spezia centro, Marola, Muggiano, Le Grazie e Tellaro. Ritirato il Lerici dopo aver sbagliato il giro di boa.

Negli juniores, la prima gara di avvicinamento al Palio va ai giovani del Marola: l’equipaggio formato da Pietro Massimo Lenelli, Andrea Christian Pistone, Luca Guastini, Alessandro Resta, e dalla timoniera Daphne Gottardi, allenato da Giorgio Carrara e Flavio Moscon, vince in 5’32"57, precedendo di poche lunghezze Le Grazie (5’34"48) e i ragazzi del La Spezia centro (5’35"60). Ai piedi del podio, l’equipaggio ospitante del Porto Venere, seguito dal Muggiano e dal San Terenzo. La giornata di gare era stata come di consueto aperta dalla gara femminile, con ben sette equipaggi al via. A vincere – piuttosto nettamente – è stato l’equipaggio del Fezzano, con Alice Agrifogli, Marta Vannini, Sara Fonzi e Beatrice Nuzzello, timonate da Jacopo Fortini, che vincono a mani basse con 5’43"12, infliggendo distacchi importanti al Lerici, secondo in 5’47"67, così come alle campionesse uscenti del Fossamastra, terze in 5’51"68. Più staccate Le Grazie, quarte in 5’57"50, che precedono nell’ordine La Spezia Centro, Porto Venere e San Terenzo.

Matteo Marcello