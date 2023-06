Il rapper Emis Killa dà il “La“ ai concerti in piazza Europa

Sarà il rapper milanese Emis Killa, con il suo Summer Tour 2023, ad aprire, martedì 11 luglio, alle 21.30, il cartellone estivo dei concerti in programma sul palcoscenico all’aperto di piazza Europa, nell’ambito della rassegna organizzata dal Comune della Spezia con il sostegno della Regione Liguria. La carriera di Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, inizia nel 2007 quando partecipa al concorso ‘Tecniche Perfette’, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. I biglietti per il concerto in programma in piazza Europa sono disponibili sui circuiti online Ticket One e Vivaticket e al botteghino del Teatro Civico.

Nella foto: Emis Killa