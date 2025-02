Il rap di Moder al Birrificio del Golfo

Il Birrificio del Golfo apre oggi la nuova stagione con un evento variegato. Nella sede di via delle Fornaci 15 a Rebocco, si parte alle 19 e si finisce a mezzanotte, prima con gastronomia e birra, poi con live painting e funk selection, mentre a seguire è stato ideato uno show dedicato all’hip hop, con Othavio & Ariamara, Braska, S-Proprio, Ethan Terzi e Ira Migliarina, e con special guest Moder.

Lanfranco Vicari, in arte Moder, classe ‘83 è un rapper: uno scribacchino di canzoni nascosto tra le nebbie della provincia ravennate. Inizia a scrivere nel 2000, fondatore del collettivo ‘Il lato oscuro della costa’, con il quale inizia a girare l’Italia su treni notturni e macchine di fortuna. La passione per musica e parole lo porta ad occuparsi di organizzazione e direzione artistica (al Cisim nella frazione multiculturale di Lido Adriano), a mescolarsi in esperienze teatrali e laboratori di scrittura, a costruire collaborazioni con realtà musicali di ogni tipo, fino a insegnare ‘Tecniche di scrittura nel rap’ all’Università di Bologna.

Info: 328 2721080.